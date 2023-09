Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Janowo

adres: Chorzelska 21, 13-113 Janowo numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

adres: Muszaki 39, 13-113 Muszaki numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

adres: Róg 61, 13-113 Róg numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak oddać ważny głos?

By oddać głos, należy potwierdzić swoją tożsamość członkom obwodowej komisji. Tylko wówczas otrzyma się karty do głosowania. W przypadku wyborów parlamentarnych będą dwie: jedna do Sejmu, a druga do Senatu.

Głos będzie ważny, gdy postawimy krzyżyk w kratce odpowiadającej kandydatowi, którego chcemy poprzeć. Możemy wybrać tylko jedną osobę i postawić tylko jeden krzyżyk, gdyż jeśli będzie ich więcej lub nie będzie żadnego, głos będzie nieważny.

Niezwykle ważne jest to, by linie, które tworzą krzyżyk oznaczający kandydata, którego wybieramy, przecinały się wewnątrz kratki. W innym przypadku także głos nie będzie ważny.

Oddajemy głos na jednego kandydata do Sejmu i jednego do Senatu.