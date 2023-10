Lokale wyborcze w gm. Kozłowo. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Szkotowo 51, 13-124 Szkotowo numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

adres: Rogóż 4, 13-124 Rogóż numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

adres: Szkolna 6, 13-124 Kozłowo numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

adres: Zaborowo 2, 13-124 Zaborowo numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

adres: Sławka Wielka 17D, 13-124 Sławka Wielka numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

adres: Sarnowo 57, 13-124 Sarnowo numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

adres: Krokowo 30A, 13-124 Krokowo numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

adres: Januszkowo 9A, 13-124 Januszkowo numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 86

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Kiedy i w jakich godzinach można zagłosować?

Wybory parlamentarne przebiegają w głosowaniu tajnym oraz są powszechne i bezpośrednie. Głosowane odbywa się w lokalach wyborczych, które są otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00 w dniu wolnym od pracy. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, kiedy godziny otwarcia lokali zostaną wydłużone. O takich zdarzeniach pojawia się zawsze informacja.