Prasówka z całego tygodnia 17.12.2023 w Nidzicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nidzicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sonda: Czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole? [WIDEO]”?

Przegląd tygodnia: Nidzica, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sonda: Czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole? [WIDEO] 12 potraw wigilijnych ma wróżyć nam udane miesiące nadchodzącego roku. Wszystko co znajdzie się na stole ma znaczenie symboliczne. Powoli odchodzi się od tradycji, że muszą to być konkretnie takie, a nie inne dania. Jednak jest pewna „lista” smakołyków, jakich nie powinno zabraknąć. Zapytaliśmy Olecczan: czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole? 📢 Prezenty dla psów i kotów na święta. Z tych upominków na Boże Narodzenie pupile na pewno się ucieszą Okres przed Bożym Narodzeniem to nie tylko czas porządków i gotowania, ale również przygotowywania mniejszych i większych prezentów. Wielu właścicieli czworonogów pamięta o upominkach także dla nich. Nawet drobiazg może dać mnóstwo zabawy albo po prostu spełniać funkcję praktyczną i przydać się w przyszłości. Podpowiadamy, czym obdarować psy i koty z okazji świąt.

📢 Wieniec świąteczny z szyszek DIY to magiczna dekoracja. Wyjątkowa ozdoba za grosze. Jak zrobić bożonarodzeniowy wianek DIY? Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Nidzica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nidzicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Świąteczne dylematy: Choinka żywa, czy sztuczna? W sercu przedświątecznego zgiełku, gdy ulice są oblegane przez zapach pierników, a sklepy migoczą kolorowymi światełkami, jedno pytanie wisi w powietrzu niczym gwiazda na szczycie choinki - żywa czy sztuczna? To dylemat, który co roku wraca, sprawiając, że wiele rodzin zastanawia się, które drzewko wybrać, jako jeden z elementów swoich świątecznych przeżyć.

📢 Majonez i musztarda na święta. Jak robią je na wsi? Zobacz przepisy gospodyń wiejskich. Ten smak pokocha twoja rodzina Sosów i dodatków używamy w kuchni na co dzień, jednak to w okresie świątecznym rośnie zainteresowanie typowo domowymi wyrobami. Skoro samodzielne lepimy pierogi, pieczemy makowce, czemu nie zrobić też majonezu i musztardy? Na wsiach kupny słoik to ostateczność, przygotowanie własnego nie jest wymagające. Jak więc zrobić tradycyjny majonez lub typowo wiejską musztardę? 📢 Nowy Pokemon i jego ewolucja wkrótce w Pokemon GO! Co nowego w grze? Zapowiedziano przedświąteczne atrakcje Pokemon GO to jedna z najbardziej lubianych gier mobilnych, nie tylko wśród fanów kieszonkowych potworków. Co jakiś czas dodawane są do gry kolejne stworzenia, które trzeba łapać, by powiększyć swoją kolekcję. Producent aplikacji - firma Niantic - zdradziła, jakie nowe postacie pojawią się w grze już niedługo. Zobacz Pokemona, który zostanie dodany do gry wraz ze swoją ewolucją podczas przedświątecznego wydarzenia.

📢 Przetestowałam kosmetyki do makijażu Action. Dzięki nim świąteczny i sylwestrowy makijaż wykonasz tanio, ale z efektem glamour Action to popularna sieć kojarzona z ciekawymi produktami w niskich cenach. Można tam upolować produkty za grosze, od ozdób do domu, poprzez produkty do sprzątania, aż po słodycze. Niemałą popularnością cieszą się również kosmetyki, dlatego gdy nadarzyła się okazja do recenzji marki Max&More, chętnie z niej skorzystałam. Sprawdź, jak oceniam produkty od Action! 📢 TotalEnergies i PGB wspólnie kierują Polską ku zrównoważonej energetyce biogazowej 7 grudnia 2023 r. Polska Grupa Biogazowa (PGB) rozpoczęła w gminie Zalewo, w miejscowości Półwieś budowę nowej biogazowni. Rozpoczęcie najnowszej inwestycji, której uruchomienie planowane jest w IV kwartale 2024 r. uświetniło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Wydarzeniu towarzyszyła wizyta i zwiedzanie działającej już biogazowni w miejscowości Kupin.

📢 Akcja nakarm psa z OLX [WIDEO] Za każdego nakarmionego psa, OLX wyśle do schroniska 20 kg karmy. Akcja trwa do 15 grudnia. 📢 Lasy Państwowe apelują o niedokarmianie zwierząt (WIDEO) Adam Pietrzak - Rzecznik Lasów Państwowych w Olsztynie tłumaczy, jak postępować z dzikimi zwierzętami podczas zimy. Warmia i Mazury są niezwykle bogate w lasy. Musimy pamiętać, że siedliska leśne to nie tylko roślinność, ale przede wszystkim zwierzęta. Zima to trudny czas dla mieszkańców lasu, jednak warto powstrzymać się od celowego lub nieumyślnego dokarmiania zwierząt. O ptactwo w mieście, też trzeba dbać z głową, by mu nie zaszkodzić. Posłuchajmy rad fachowca. 📢 Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Nidzicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nidzicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Chemia życia: lipidy. Przygotuj się do matury rozszerzonej z biologii. Opracowanie tematu”?

