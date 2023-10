Przegląd prasy z Nidzicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.10.2023

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Nowy punku paszportowy na mapie Warmii i Mazur. Biuro działa od dziś w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. To dobra wiadomość dla mieszkańców południowej części województwa, którzy od teraz, żeby złożyć wniosek i odebrać gotowy dokument nie muszą już jeździć do Olsztyna. Wszystkie wydawane paszporty w Polsce są paszportami biometrycznymi - zarówno te dla dzieci, jak i dorosłych. Aby go wyrobić, należy przybyć osobiście wraz z dodatkowymi dokumentami do urzędu w Nidzicy i poczekać do 30 dni na realizację.