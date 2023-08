Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Nidzicy. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przejeżdżając przez dawne tereny Małgi większość turystów nie powiedziałaby, że niegdyś miejsce to zamieszkiwały setki osób, które gawędziły wesoło w miejscowej karczmie. Oto przygnębiająca historia opuszczonej wsi na Mazurach – po miejscu, które kiedyś tętniło życiem nie zostało już nic... Co się tam wydarzyło?

Już dziś - w piątek 11 sierpnia 2023r. rozpoczyna się świętowanie tegorocznych Urodzin Działdowa. Główną atrakcją będą koncerty, które odbędą się na terenie przyległym do zespołu boisk przy ul. Świerkowej w Działdowie.

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka oświadczył, że wbrew temu, co chce Bruksela, lasy i gospodarka leśna powinny zostać w gestii poszczególnych państw członkowskich Wspólnoty. Zadeklarował, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzi się na prywatyzację lasów.

Kiermasz rękodzieła i sztuki regionalnej, odbył się w dniach 29-30 lipca 2023 w Rumianej Dolinie w Szczuplinach. To miejsce odwiedzili regionalni twórcy rękodzieła oraz koła gospodyń wiejskich. To wydarzenia dla tych, którzy cenią produkty wykonywane przez polskich artystów i rzemieślników.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nidzicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Samorząd województwa organizuje konkurs „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2023” podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich. Wydarzenie odbędzie się 17 września 2023 roku w olsztyneckim skansenie.

Z ogromną radością pragniemy zaprosić na wyjątkowe wydarzenie – Zlot Samochodów Zabytkowych „Klasyczna Jazda 2023”! Jeśli kochacie piękno i historię motoryzacji oraz pragniecie spędzić niezapomniany czas w gronie pasjonatów, to to wydarzenie jest dla Was!

Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo Gołdap 2023 odbył się po raz 24. Kartaczami można było raczyć się do woli. Chętni spróbowali swoich sił w Mistrzostwach Świata w Jedzeniu Kartaczy na czas.

Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego odczuwają bolesne skutki nawałnic, które nawiedziły region. Najwięcej interwencji po burzach strażacy mieli w powiatach: oleckim, kętrzyńskim, giżyckim, olsztyńskim i mrągowskim.