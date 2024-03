Rowerem do 65 km od Nidzicy. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Nidzicy? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 65 km od Nidzicy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Nidzicy proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Nidzicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Nidzicy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w Nidzicy ma być 19°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Stębark na Górę Dylewską Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,32 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 457 m Rowerzystom z Nidzicy trasę poleca Tarzan79 Bardzo łatwa trasa poprowadzona bocznymi drogami o małym natężeniu ruchu, lub trasami polanymi. Start w Stębarku na parkingu pod cmentarzem. Cel - Góra Dylewska – najwyższe wzniesienie Wzgórz Dylewskich i jednocześnie całej północno-wschodniej Polski, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, na południe od miasta Ostróda.

Wysokość 312 m n.p.m. Jest to wzniesienie morenowe, pocięte licznymi wąwozami i porośnięte bukowym lasem od strony wschodniej i północnej. Na przedpolu Dylewskiej Góry znajdują się pola Grunwaldu. Na szczycie przekaźnikowa stacja telewizyjna oraz 37-metrowa leśna wieża obserwacyjna. Po roku 2010 została odnowiona i teraz jest zamknięta, ogrodzona i niedostępna dla turystów. W odległości 2 km znajduje się jezioro Sałk (3 ha), zwane również Jeziorem Francuskim (wchodzi w skład rezerwatu "Jezioro Francuskie"). Dylewska Góra leży w całości na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

Nawiguj

Trasa rekreacyjno-rodzinna maratonu rowerowego "Warnija - Szlakami Warmii", który odbędzie się 5 sierpnia w Dywitach koło Olsztyna. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mazury 2018 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 375,57 km

Czas trwania wyprawy: 69 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 2 192 m

Suma zjazdów: 2 186 m Maciejkicior87 poleca trasę mieszkańcom Nidzicy Trasa swój początek, jak i koniec ma przy stacji PKP w Olsztynie. Po przejechaniu pod Wysoką Bramą, udajemy się pod XIV w. zamek Kapituły Warmińskiej, który między innymi pełnił funkcje obronne. Następnie opuszczamy Olsztyn i przez Klebark Wielki, Rasząg, Grabowo i wiele innych małych miejscowości, docieramy do Mrągowa. Jadąc w kierunku tego miasta, mijamy winnice oraz liczne jeziora w tym Czos, nad którym leży Mrągowo. W jego obrębie znajdziemy wyciąg narciarski, amfiteatr czy dawne ośrodki wypoczynkowe, obecnie będące w gruzach.

Przez Czerwonki, Probark docieramy do Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Mikołajek. Pierwotny plan zakładał, by do miejscowości Wierzba, przez jezioro Mikołajskie, przepłynąć promem. Jednak wycieczka po mazurach odbywała się w maju, w którym to prom z przyczyn technicznych nie kursował. Sytuacja ta spowodowała zmianę planów i kierowanie się w stronę miejscowości Ruciane-Nida a następnie Wejsuny i Niedźwiedzi Róg. Mijając pola namiotowe, drogami żwirowymi docieramy do "tarasu widokowego" na półwyspie Szeroki Ostrów, znajdującym się nad jeziorem Śniardwy. Drogami żwirowymi, wzdłuż jezior Tyrkło, Buwełno, Wojnowo, Niegocin, docieramy do Giżycka, w którym można zwiedzić Twierdzę Boyen. Kolejnymi ciekawymi miejscami na trasie jest Wilczy Szaniec, czyli kwatera główna Adolfa Hitlera, znajdująca się w miejscowości Gierłoż, Kętrzyn( zamek krzyżacki z drugiej połowy XIV w.) i Świętą Lipkę( Sanktuarium Maryjne). Z niej przez Jeziorany, Gradki i Tuławki, wracamy na stację PKP Olsztyn Główny.

Nawiguj

