Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Nidzica, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Nidzicy

Przegląd tygodnia: Nidzica, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zapali czy nie zapali? Takie pytanie jak co roku będą zadawać sobie w sezonie jesienno-zimowym setki, jeśli nie tysiące posiadaczy samochodów ze starzejącym się akumulatorem. I jak to zwykle bywa, tylko niewielka część z tej grupy już teraz przygotowuje się do wymiany akumulatora. Większość zaryzykuje i być może dla bezpieczeństwa zaopatrzy się w prostowniki/ładowarki albo podręczne urządzenia rozruchowe. Tylko czy aby na pewno dokona właściwych zakupów, a następnie poradzi sobie z użyciem tego sprzętu?

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie, Hanna Bem, serdecznie zaprasza wszystkich miłośników sportu oraz uczestników biegów na uroczyste Święto Niepodległości, które odbędzie się już w najbliższą sobotę, na stadionie sportowym w Rybnie, o godzinie 11:00.