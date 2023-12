Grudzień 2023 w Nidzicy: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Niedobór magnezu w organizmie ma średnio 6 na 10 Polaków, choć w niektórych grupach to większość osób. Niebezpieczne skutki dla serca, mięśni i nerwów zwalcza się za pomocą suplementów i leków z magnezem. To jednak nie wystarczy w przypadku błędów w diecie. Wyjaśniamy, jak ich unikać i szybko uzupełnić braki magnezu w organizmie.

Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stoik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycił domowników i gości.

Dzisiaj, 27 listopada, wspominamy wyjątkowe wydarzenie, kiedy to siostra Katarzyna ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Paryżu, otrzymała od Matki Bożej polecenie wybicia i propagowania Cudownego Medalika. To niezwykłe narzędzie Bożego działania, które zrewolucjonizowało życie wielu, stając się symbolem nawróceń i uzdrowień.

Klocki LEGO są z nami od lat. To zabawki łączące pokolenia i sprawiające dzieciom tyle samo radości, co ich rodzicom. Oferują kreatywną zabawę, umożliwiając budowanie różnorodnych konstrukcji, które ogranicza wyłącznie wyobraźnia. Jednocześnie klocki LEGO pozwalają na naukę poprzez zabawę – uczą nas rozumowania przestrzennego, planowania i logicznego myślenia. To produkt przeznaczony dla fanów w różnym wieku – zarówno dla dzieci, jak i (w niektórych przypadkach) dla dorosłych. Black Week to doskonała okazja, by zaopatrzyć nasze pociechy w nowe zestawy. Wybraliśmy dla Was te najciekawsze.

Teatr działający przy Uniwersytecie III Wieku "Młodzi Duchem" z Nidzicy ma na swoim koncie wiele dokonań. Już niedługo mieszkańcy Nidzicy i okolic będą mogli podziwiać najnowsze dzieło teatru pt. Igraszki Miłosne. Spektakl powstał również z okazji 15-lecia działalności Uniwersytetu III Wieku w Nidzicy.