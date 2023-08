Prasówka tygodniowa z 20.08.2023 w Nidzicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Relacja z regionalnego święta ziół, które oganizuje skansen w Olsztynku. W programie m. in. święcenie ziół, kwiatów i zbóż, degustacja ziołowych przysmaków, kiermasz rzemiosła i kulinariów. Charakter wydarzenia nawiązuje do ludowej tradycji święcenia ziół, kwiatów oraz zbóż. Głównym celem imprezy jest promocja ziół, jako atrakcyjnego i rynkowego produktu środowiska naturalnego obszarów wiejskich, prezentacja upraw i producentów ziół oraz produktów zielarskich z województwa warmińsko–mazurskiego z uwzględnieniem ich użycia w medycynie, kosmetologii i gastronomii. Powyższym działaniom będą towarzyszyć warsztaty i pokazy związane z tematem ziół, spotkania z zielarzem oraz kiermasz regionalnego rzemiosła i kulinariów.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nidzicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wraca temat prywatyzacji polskich lasów - jest komentarz posła Gontarza”?

W sobotę, 12 sierpnia 2023r. o godz. 8:00 w lesie w Malinowie odbyły się szóste urodziny Parkrun Działdowo, które cotygodniowo odbywają się w ramach biegu, truchtu i nordic walking na dystansie pięciu kilometrów.

Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego w Nowym Kawkowie, to etnograficzny przystanek edukacyjny i warsztatowy, w którym można zasmakować powrotu do wiejskich czasów minionych. Tu lawenda ma szansę zaistnieć w rozmaitych odsłonach artystycznych, a i nasi goście zyskają dość przestrzeni, by posiedzieć i odpocząć, czasem uczestniczyć w lawendowych zadaniach (na przykład w wiązaniu bukietów świeżej lawendy), skosztować lawendowego naparu, dowiedzieć się czegoś o lawendzie, obejrzeć ekspozycję stałą: zdjęcia z opisami, dokumentujące powstanie plantacji, jak się opiekujemy lawendą, co z niej robimy i jakie zjawiska klimatyczne utrudniają jej życie.