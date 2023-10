Prasówka tygodniowa z 8.10.2023 w Nidzicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

6 października 2023 roku o godz. 9:00 w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa, podczas której Minister Cyfryzacji – Janusz Cieszyński poinformował, że do szpitala już niebawem trafi nowy rezonans magnetyczny.

Pozycja Olsztynecka, (Hohensteiner Stellung), linia obronna dla ochrony Olsztyna przed polską inwazją… W latach 1937-1939 Niemcy pobudowali ponad 120 bunkrów, począwszy od Starych Jabłonek, wzdłuż linii Drwęcy, a od Mielna, między jeziorami, południowym łukiem, aż pod Pasym.

Nowy punku paszportowy na mapie Warmii i Mazur. Biuro działa od dziś w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. To dobra wiadomość dla mieszkańców południowej części województwa, którzy od teraz, żeby złożyć wniosek i odebrać gotowy dokument nie muszą już jeździć do Olsztyna. Wszystkie wydawane paszporty w Polsce są paszportami biometrycznymi - zarówno te dla dzieci, jak i dorosłych. Aby go wyrobić, należy przybyć osobiście wraz z dodatkowymi dokumentami do urzędu w Nidzicy i poczekać do 30 dni na realizację.