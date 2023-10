Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nidzicy?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nidzicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „WRAK RACE o Puchar Wójta Gminy Działdowo ”?

Przegląd września 2023 w Nidzicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 WRAK RACE o Puchar Wójta Gminy Działdowo Już w najbliższą niedziele – 1 października 2023 roku o godz. 10:00 w Gnojnie (teren żwirowni) odbędzie się Wrak race o Puchar Gminy Działdowo – pierwsze takie wydarzenie w tej gminie. 📢 Zaproszenie do "Waszulkowej Strefy Młodzieży". Bądź aktywny razem z nami! Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie "Waszulkowa Strefa Młodzieży", który odbywać się będzie w urokliwej wsi Waszulki. Anna Lewikowska - sołtys Waszulek razem z zespołem organizatorów chcieliby podzielić się z Wami niezwykłym projektem społecznym. 📢 dr Zbigniew Purpurowicz: Trzy konkrety dla Warmii i Mazur (WIDEO) Podczas spotkania w Nidzicy, w ramach cyklu bezpłatnych badań prostaty u mężczyzn, zapytaliśmy dr Zbigniewa Purpurowicza – kandydata na Senatora, o trzy konkrety dla Warmii i Mazur jakie chciałby zrealizować w przyszłej kadencji gdyby udało mu się wejść do Senatu.

Prasówka październik Nidzica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Nidzicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spotkanie z Kandydatami do Sejmu na Pchlim Targu w Ełku [WIDEO] 24 września na Pchlim Targu w Ełku w ramach rozmów z mieszkańcami województwa Warmińsko-Mazurskiego, swoje stoiska mieli: Janusz Cieszyński oraz Olga Semeniuk-Patkowska.

📢 Kolejne badania profilaktyczne dr. Zbigniewa Purpurowicza. Tym razem w Nidzicy (WIDEO) Dr. n. med. Zbigniew Purpurowicz, ceniony ordynator Oddziału Urologii Szpitala Miejskiego w Olsztynie, zaprosił mężczyzn na wyjątkowy cykl bezpłatnych badań prostaty. Tym razem z badań można było skorzystać w Szpitalu Miejskim w Nidzicy w ubiegłą sobotę w godz. 10:00 – 14:00.

📢 Dying Light 2 - Techland wprowadza zmiany, które fani pokochają. Na to czekaliśmy od premiery oraz kilka miłych zaskoczeń Polski hit Dying Light 2 otrzymał listę nadchodzących nowości, które w najbliższym czasie trafią do gry. Techland przy tym zaskoczył i planuje nie tylko rzeczy, których chcieliśmy od początku, ale także sporo zaskakujących dodatków, wydarzeń i nie tylko. Sprawdźcie, może warto wrócić, jeśli zrobiliście przerwę? 📢 Gigantyczny Talent Polska Press 2023. Poznaliśmy nominowanych! Po Gali Gigantów Roku (grudzień), Gigantów Biznesu (marzec) oraz Gigantów Kultury (czerwiec) przed nami - już w sobotę, 23 września - Gala Giganci Sportu 2023. To wyjątkowe wydarzenie, na którym docenimy i nagrodzimy sportowców oraz instytucje zaangażowane w rozwój polskiego sportu. Nagrody i wyróżnienia, przyznawane w ośmiu różnych kategoriach, podkreślają znaczenie inicjatyw, osiągnięć i działań, które przyczyniają się do rozwoju sportu w Polsce. Jedną z nich jest kategoria Gigant Roku, w której nagrodzony zostanie najlepszy polski sportowiec 2023 roku.

📢 Jarosław Kaczyński docenił wybitnego profesora: Dr. Zbigniew Purpurowicz Kandydatem na Senatora w Okręgu Olsztyńskim (WIDEO) W polskiej polityce zdarzają się chwile, kiedy wyłaniają się postacie o niezwykłej wiedzy i doświadczeniu, gotowe do poświęcenia się służbie społeczeństwu. Jednym z takich wyjątkowych przypadków jest dr Zbigniew Purpurowicz, znakomity lekarz i specjalista od chorób nerek, który właśnie otrzymał wyjątkowe wyróżnienie od Jarosława Kaczyńskiego. 📢 Bezpłatne badania prostaty w Nidzicy z uznanym urologiem dr Purpurowiczem 23 września 2023 - w Szpitalu Powiatowym w Nidzicy, ceniony urolog, dr n. med. Zbigniew Purpurowicz, przeprowadzi bezpłatne badania prostaty. To doskonała okazja do dbania o swoje zdrowie i profilaktyki. Badania prostaty są kluczowe dla utrzymania zdrowia mężczyzn, zwłaszcza w późniejszym wieku.

📢 Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Nidzicy. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nidzicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Premier Morawiecki w Ełku: "Polska była bezbronna za rządów Tuska"”?

📢 Kolejne, duże pieniądze na drogi w powiecie nidzickim (wideo) Relacja z przekazania promes na remonty dróg w powiecie nidzickim. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki, przekazał kolejne dofinansowanie na tak potrzebne, polepszenie infrastruktury drogowej powiatu. 📢 Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość – najważniejsze informacje „Trzeba mieć świadomość, że napływające do Europy setki tysięcy imigrantów z północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu to naturalne zaplecze dla islamskich terrorystów. W konsekwencji w europejskich miastach dochodzi do takich zamachów terrorystycznych jak ostatnio w Barcelonie.(…) W naszym stanowisku podkreślamy, że polityka bezpieczeństwa jest polityką narodową, a nie polityką wspólnotową. Bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego”. (Mariusz Błaszczak: Konferencja prasowa z dnia 6 września 2017 r.) 📢 Nidzica dostanie 6 milionów złotych na budowę sali gimnastycznej (WIDEO) Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska ogłosiła w Nidzicy, że szkoła podstawowa imienia Kopernika otrzyma ponad 6 milionów złotych na budowę sali gimnastycznej.

📢 Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Nidzicy. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nidzicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak żyje się emerytom w Polsce? sonda ”?

📢 Czytali w całej Polsce "Nad Niemnem" W sobotę, 9 września, Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie dołączyła do ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". Wydarzenie odbyło się w Plenerowej Czytelni przy Bibliotece, przyciągając miłośników literatury. Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania było arcydzieło Elizy Orzeszkowej, "Nad Niemnem". To wyjątkowy moment, kiedy cała Polska łączy się w miłości do książek i czytania.

📢 Sukienka Laury Łącz robi cuda z kobiecą figurą! Ta kreacja wysmukli sylwetkę, ukryje pelikany i wizualnie odejmie 10 lat! W kobiecej garderobie nie może zabraknąć kilku podstawowych ubrań. Jedną z nich jest oczywiście sukienka. Zobacz, kreację Laury Łącz, która fenomenalnie działa na damską sylwetkę. Z jednej strony ukryje mankamenty, a z drugiej wydobędzie to co w twojej figurze najlepsze i najpiękniejsze! 📢 Dożynki Parafialne w Sławkowie w gminie Działdowo! (WIDEO) 2 września 2023 roku, gmina Działdowo ożyła dźwiękiem muzyki, wzruszeniem i uśmiechami na twarzach mieszkańców podczas corocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się w malowniczym Sławkowie. To wyjątkowe wydarzenie, skupiające całą społeczność, ma na celu uczczenie ciężkiej pracy rolników i zbiorów plonów, a także jest okazją do integracji i wspólnego świętowania. 📢 PiS W okręgu 34 i senackich 84 oraz 85: Nowe twarze, nowe pomysły na polską politykę Wczorajsza prezentacja kandydatów partii rządzącej, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), do Parlamentu RP w okręgu nr 34 oraz senatów 84 i 85, była wydarzeniem, które wzbudziło wiele emocji i spekulacji. Lider okręgowych struktur partii, poseł Leonard Krasulski, zaprezentował społeczeństwu oraz mediom listy PiS na nadchodzące wybory parlamentarne.

📢 Święto Pieczonego Ziemniaka w Gminie Janowiec Kościelny (wideo) Podczas Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka, które odbyło się w malowniczej wsi Kuce, gmina Janowiec Kościelny podsumowała tegoroczne plony. Na uroczystości zjawiło się mnóstwo mieszkańców, a także zaproszeni goście. Słowa skierowane przez wójta i innych gości, podkreśliły znaczenie rolnictwa dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski i wspólnoty wiejskiej.

📢 Donos na pracodawcę - jak i kiedy złożyć skargę na PIP. Sprawdź, czy zgłoszenie będzie anonimowe Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy przez wielu pracowników traktowane są jako ostateczność, co zwykle wynika z braku dostatecznej wiedzy na ten temat. Wiele osób nie wie, jak to zrobić, w jakich sytuacjach, a co najważniejsze czy informacja o autorze donosu trafi do pracodawcy. Jak sporządzić skargę na pracodawcę?

