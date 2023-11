Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Nidzicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Nidzica, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zdarzały się już sytuacje, w trakcie których uczeń oświadczał się na studniówce. Ta historia jest jednak inna. Na nagraniu, które krąży w sieci, widzimy, jak chłopcy i dziewczęta wręczają kwiaty zdezorientowanej nauczycielce. To, co dzieje się później, naprawdę chwyta za serce i zaskakuje.

Bartoszyce to miasto położone na terenach Warmii, które choć może być małe pod względem liczby mieszkańców, od lat dąży do wielkich celów. W sercu tej urokliwej okolicy, gdzie natura splata się z historią, istnieje potrzeba inicjatyw, które otwierają przed młodzieżą nowe możliwości i perspektywy. Młodzież dorastająca w niewielkich miastach, często boryka się z brakiem dostępu do różnorodnych zajęć pozaformalnych, nie ma okazji do spotkań z wybitnymi specjalistami czy autorytetami w swoich dziedzinach.