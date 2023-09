Przegląd prasy z sierpnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nidzicy?

Obchody Święta Plonów to coroczne święto, które obchodzone jest w Polsce w sierpniu lub wrześniu, zwykle w jedną z niedziel lub sobót po zakończeniu żniw. Święto to ma na celu podziękowanie rolnikom i innym osobom związanym z pracą w rolnictwie za całoroczny trud, wytrwałość i sumiennie wykonywaną pracę. W Kozłowie uczczono święto plonów Mszą Świętą, wręczaniem chleba i darów oraz atrakcyjnymi występami artystycznymi. .

Prezes UOKiK nałożył ponad 5 mln zł kary na Olimp Laboratories za kryptoreklamę w mediach społecznościowych - poinformował w poniedziałek Urząd. To pierwsze kary nałożone zarówno na twórców, jak i na reklamodawcę za nieprawidłowe oznaczanie treści reklamowych - dodał Tomasz Chróstny.

Grzyby to bardzo popularny składnik w kuchni. Można je wykorzystać na wiele sposobów, np. do zup, sosów, sałatek, pizzy czy makaronów. Możemy się rozkoszować smakiem świeżo zebranych, czasem jednak kosze są tak pełne, że musimy nadmiar zagospodarować.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie bardzo aktywnie wspiera lokalne społeczności. Wszyscy korzystamy z owoców pracy rolników, to dzięki nim mamy dostęp do wszelkiego apetycznego dobra, świeżych warzyw, owoców, zbóż, mięsa i nabiału. KOWR popiera i chojnie wspiera wszelkie inicjatywy społeczników, budujące lokalną tożsamość, poczucie wartości z wykonanej ciężkiej pracy i wspólnotowość mieszkańców.

Relacja z regionalnego święta ziół, które oganizuje skansen w Olsztynku. W programie m. in. święcenie ziół, kwiatów i zbóż, degustacja ziołowych przysmaków, kiermasz rzemiosła i kulinariów. Charakter wydarzenia nawiązuje do ludowej tradycji święcenia ziół, kwiatów oraz zbóż. Głównym celem imprezy jest promocja ziół, jako atrakcyjnego i rynkowego produktu środowiska naturalnego obszarów wiejskich, prezentacja upraw i producentów ziół oraz produktów zielarskich z województwa warmińsko–mazurskiego z uwzględnieniem ich użycia w medycynie, kosmetologii i gastronomii. Powyższym działaniom będą towarzyszyć warsztaty i pokazy związane z tematem ziół, spotkania z zielarzem oraz kiermasz regionalnego rzemiosła i kulinariów.

Kiermasz rękodzieła i sztuki regionalnej, odbył się w dniach 29-30 lipca 2023 w Rumianej Dolinie w Szczuplinach. To miejsce odwiedzili regionalni twórcy rękodzieła oraz koła gospodyń wiejskich. To wydarzenia dla tych, którzy cenią produkty wykonywane przez polskich artystów i rzemieślników.

Przejeżdżając przez dawne tereny Małgi większość turystów nie powiedziałaby, że niegdyś miejsce to zamieszkiwały setki osób, które gawędziły wesoło w miejscowej karczmie. Oto przygnębiająca historia opuszczonej wsi na Mazurach – po miejscu, które kiedyś tętniło życiem nie zostało już nic... Co się tam wydarzyło?

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka oświadczył, że wbrew temu, co chce Bruksela, lasy i gospodarka leśna powinny zostać w gestii poszczególnych państw członkowskich Wspólnoty. Zadeklarował, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzi się na prywatyzację lasów.

Z ogromną radością pragniemy zaprosić na wyjątkowe wydarzenie – Zlot Samochodów Zabytkowych „Klasyczna Jazda 2023”! Jeśli kochacie piękno i historię motoryzacji oraz pragniecie spędzić niezapomniany czas w gronie pasjonatów, to to wydarzenie jest dla Was!