Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Nidzicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Nidzica, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu nidzickiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu nidzickiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Odkryj Warmię i Mazury 2024: Konkurs na pamiątkę krainy tysiąca jezior Województwo warmińsko-mazurskie rozpoczyna inspirującą podróż przez czas, i przestrzeń z konkursową inicjatywą „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024”. To zaproszenie do odkrywania bogactwa kultury, tradycji i przyrody regionu, z okazją do zdobycia nagród o wartości czterech tysięcy złotych.

📢 Terapia hormonalna jako broń przeciwko superbakteriom? Nowe odkrycia naukowców z University of Kent. To może być rewolucja! Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Nidzica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nidzicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Choruje co 6. Polak. Większość o tym nie wie. Choroby nerek zabijają, tak samo jak rak. Proste badania mogą uratować życie wielu osób 1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

📢 Znaczenie prawidłowej utylizacji leków przeterminowanych, dlaczego to takie ważne? Często zdarza się, że w naszych domach gromadzimy leki, które straciły swoją ważność, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, jakie mogą stanowić dla naszego zdrowia i środowiska. Dlaczego utylizacja leków przeterminowanych, jest tak krytyczna oraz jak prawidłowo postępować wobec nich, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i ochronę środowiska. 📢 Wybory samorządowe 2024. Trwa akcja "Pytaj. Wybieraj. Głosuj" 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

📢 Powstają od urazów w jamie ustnej. Afty trzeba leczyć, zwłaszcza gdy nawracają. W niektórych przypadkach to może być opryszczka! Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe. 📢 Brawurowa jazda młodego kierowcy. Uszkodzone znaki drogowe i surowa kara Policjanci piskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło wieczorem na ul. Wojska Polskiego w Orzyszu. Kierujący samochodem marki Fiat Brawa wjechał na wysepkę i uszkodził dwa znaki drogowe. Przyczyną była nadmierna prędkość. 18-letni kierowca miał prawo jazdy zaledwie od trzech tygodni i jechał świeżo kupionym samochodem.

📢 Wyciąg nart wodnych w Ostródzie, atrakcja, czy tandetna i kosztowna atrapa Niegdyś, na fali euforycznego rozedrgania, po wejściu Polski do UE, łatwych pieniędzy na akwaparki i inne, równie prorozwojowe pomysły, Ostróda pobudowała sobie tor kajakowy i galaktycznie unikalny wyciąg do ciągania narciarzy wodnych. Kajakowy od razu okazał się klapą, norm sportowych nie spełniał, zostały kolizyjne słupki na jeziorze i rozpadający się pomost sędziowski. Świetnie wydane pieniądze, kormorany tak gadają. Historia drugiej, wielokrotnie bardziej kosztownej inwestycji, czyli Raju Narciarzy Wodnych jest dłuższa, trwa uparcie do dziś. Demolując przestrzeń wizualną i funkcjonalną Jeziora Drwęckiego oraz finanse miasta. Dając w zamian poczucie, że w całej Galaktyce, tylko Ostróda ma tak kuriozalny badziew. 📢 Prasówka tygodniowa z 10.03.2024 w Nidzicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nidzicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Było blisko tragedii. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym”?

📢 Polska Górka w Ostródzie, wyrzut sumienia, problem i szansa (ZDJĘCIA) Już sama nazwa tej ostródzkiej nekropolii, musi budzić pewną konsternację. Ostróda, czyli dawna Osterode z polskością nazbyt wiele wspólnego nie miała. Cmentarz założony w XVIII wieku, był główną nekropolią miasta. Nekropolią protestancką i z czasem żydowską. Tu byli chowani mieszkańcy i wybitni reprezentanci miasta.

