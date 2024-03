Prasówka tygodniowa z 10.03.2024 w Nidzicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Babrosty o mały włos nie doszło do tragedii. Kierująca pojazdem marki Opel nie zachowała należytej ostrożności i wjechała pod jadący szynobus. Kobieta trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Post w czasie Wielkiego Postu wzmacnia ciało i ducha. Stosuje się go w wielu religiach i kulturach. Jednak czy jest zdrowy i czy faktycznie odchudza? Naukowcy przeprowadzili badania nad wpływem głodówki na organizm. Wynika z nich, że wszelkie wpływające na stan zdrowia zmiany pojawiają się dopiero po kilku dniach bez jedzenia. Można jednak schudnąć prawie 6 kg w tydzień. Utrata masy ciała utrzymuje się po powrocie do właściwego żywienia.

Tym razem, zajrzymy do Szyldaka. To 11 km od Ostródy na Warszawę, ale trzeba jechać „starą siódemką”. Znajdziemy tam dwór wzniesiony około 1910 roku, na miejscu wcześniejszej, osiemnastowiecznej rezydencji, wraz z parkiem wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków. Pałacyk wart zobaczenia, bo to eklektyczna, wzorowana na francuskich wzorcach, bardzo unikalna architektura, chyląca się jednak ku upadkowi, trzeba się, zatem spieszyć.