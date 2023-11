Tygodniowy przegląd prasy 26.11.2023: Nidzica, 19.11-25.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Nidzicy

Przegląd tygodnia: Nidzica, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Klocki LEGO są z nami od lat. To zabawki łączące pokolenia i sprawiające dzieciom tyle samo radości, co ich rodzicom. Oferują kreatywną zabawę, umożliwiając budowanie różnorodnych konstrukcji, które ogranicza wyłącznie wyobraźnia. Jednocześnie klocki LEGO pozwalają na naukę poprzez zabawę – uczą nas rozumowania przestrzennego, planowania i logicznego myślenia. To produkt przeznaczony dla fanów w różnym wieku – zarówno dla dzieci, jak i (w niektórych przypadkach) dla dorosłych. Black Week to doskonała okazja, by zaopatrzyć nasze pociechy w nowe zestawy. Wybraliśmy dla Was te najciekawsze.

We wtorek, 21 listopada 2023 roku w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystym apelu udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej z naszego województwa, a także zaproszeni goście.