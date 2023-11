Listopad w Nidzicy: Przegląd prasy z października 2023 w Nidzicy, najważniejsze informacje miesiąca

Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.

6 października 2023 roku o godz. 9:00 w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa, podczas której Minister Cyfryzacji – Janusz Cieszyński poinformował, że do szpitala już niebawem trafi nowy rezonans magnetyczny. Obecny podczas konferencji był także dr Zbigniew Purpurowicz, który chwalił szpital oraz jego kadrę, a także nie krył zadowolenia z informacji o nowym rezonansie.

Nowy punku paszportowy na mapie Warmii i Mazur. Biuro działa od dziś w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. To dobra wiadomość dla mieszkańców południowej części województwa, którzy od teraz, żeby złożyć wniosek i odebrać gotowy dokument nie muszą już jeździć do Olsztyna. Wszystkie wydawane paszporty w Polsce są paszportami biometrycznymi - zarówno te dla dzieci, jak i dorosłych. Aby go wyrobić, należy przybyć osobiście wraz z dodatkowymi dokumentami do urzędu w Nidzicy i poczekać do 30 dni na realizację.