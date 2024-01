Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Nidzicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Nidzica, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tylko w ciągu roku w Wielkiej Brytanii liczba osób zapadających na średniowieczną chorobę wzrosła o 11 proc. Największy wzrost zaobserwowano na północnym wschodzie. Eksperci twierdzą, że chorych na gruźlicę jest teraz więcej niż przed pandemią COVID-19. Każdego roku choroba zabija 10 milionów ludzi na całym świecie. Jakie są objawy gruźlicy?

Olsztyńscy funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji podjęli śledztwo w sprawie kradzieży sklepowej, do której doszło 30 grudnia 2023 roku. Sprawca, po włamaniu do sklepu, zabrał artykuły spożywcze i chemiczne o łącznej wartości przekraczającej 2500 złotych.