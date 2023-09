Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Nidzicy. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nidzicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak żyje się emerytom w Polsce? sonda ”?

Przegląd tygodnia: Nidzica, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jak żyje się emerytom w Polsce? sonda W rozmowach przeprowadzonych na ulicach polskich miast, emeryci jednogłośnie wyrazili swoją satysfakcję z obecnej sytuacji życiowej. Po latach ciężkiej pracy i poświęceń, docenili inicjatywy rządowe, takie jak 13. i 14. emerytura, które znacząco podniosły ich jakość życia. 📢 Sukienka Laury Łącz robi cuda z kobiecą figurą! Ta kreacja wysmukli sylwetkę, ukryje pelikany i wizualnie odejmie 10 lat! W kobiecej garderobie nie może zabraknąć kilku podstawowych ubrań. Jedną z nich jest oczywiście sukienka. Zobacz, kreację Laury Łącz, która fenomenalnie działa na damską sylwetkę. Z jednej strony ukryje mankamenty, a z drugiej wydobędzie to co w twojej figurze najlepsze i najpiękniejsze!

📢 Składki na zdrowie, smak na bakier: Pacjenci wymagają lepszego żywienia w szpitalach W Polskich szpitalach, jak w mrocznym labiryncie, pacjenci często trafiają na niezbyt smaczne kulinarne rozwiązania. To stan, który z biegiem lat stał się niestety normą, budząc pytania o przyczyny tego smutnego stanu rzeczy.

Niesmaczne potrawy, pozbawione wyrazu i apetycznego wyglądu, stają się częścią codzienności pacjentów. Dlaczego tak się dzieje?

Tygodniowa prasówka 10.09.2023: 3.09-9.09.2023 Nidzica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nidzicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polska armia rośnie w siłę: 175 tysięcy żołnierzy pod bronią wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, podkreślił niedawno znaczący wzrost budżetu MON oraz liczebności wojska w Polsce. W porównaniu do roku 2015, budżet Ministerstwa Obrony Narodowej zwiększył się z 38 miliardów złotych do imponujących 158 miliardów złotych na rok 2023. Ponadto, Minister Błaszczak zaznaczył, że wynagrodzenie szeregowego żołnierza wzrosło z 2,5 tysiąca złotych w 2015 roku do obecnych 4960 złotych. Są jednak środowiska, które nadal twierdzą, że to przesada, że sprzęt nie taki, a karabinki nie takie, że czołgi brzydkie. W czasach minionych popularna była maksyma, że armię Wojska Polskiego pomieścić można na Stadionie Narodowym.

📢 Agata Kornahuser-Duda w sukience o zjawiskowo pięknym kolorze. Odcień kreacji świetnie podkreśla wakacyjną opaleniznę Agata Kornhauser-Duda przez ostatni miesiąc zaskakuje zmianami, jakie dokonuje w swoim wyglądzie. Najpierw była to metamorfoza fryzury, która została pozytywnie oceniona nie tylko przez rodaków, ale także stylistów, a teraz uwagę przykuwa kreacja, którą założyła na rozpoczęcie roku szkolnego w podwarszawskich Ząbkach. 📢 Dożynki Parafialne w Sławkowie w gminie Działdowo! (WIDEO) 2 września 2023 roku, gmina Działdowo ożyła dźwiękiem muzyki, wzruszeniem i uśmiechami na twarzach mieszkańców podczas corocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się w malowniczym Sławkowie. To wyjątkowe wydarzenie, skupiające całą społeczność, ma na celu uczczenie ciężkiej pracy rolników i zbiorów plonów, a także jest okazją do integracji i wspólnego świętowania. 📢 Święto Pieczonego Ziemniaka w Gminie Janowiec Kościelny (wideo) Podczas Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka, które odbyło się w malowniczej wsi Kuce, gmina Janowiec Kościelny podsumowała tegoroczne plony. Na uroczystości zjawiło się mnóstwo mieszkańców, a także zaproszeni goście. Słowa skierowane przez wójta i innych gości, podkreśliły znaczenie rolnictwa dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski i wspólnoty wiejskiej.

📢 Donos na pracodawcę - jak i kiedy złożyć skargę na PIP. Sprawdź, czy zgłoszenie będzie anonimowe Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy przez wielu pracowników traktowane są jako ostateczność, co zwykle wynika z braku dostatecznej wiedzy na ten temat. Wiele osób nie wie, jak to zrobić, w jakich sytuacjach, a co najważniejsze czy informacja o autorze donosu trafi do pracodawcy. Jak sporządzić skargę na pracodawcę? 📢 Zastanawiasz się nad wyjazdem na jesienny urlop? Oto powody, dla których to idealna pora roku na wyjazdy Jesień to zwykle czas, kiedy po letnich wakacjach wracamy do naszej codziennej rutyny. Jednak coraz więcej osób odkrywa, że jesień to doskonały moment na wypoczynek. Oto kilka powodów, dla których warto wybrać się na jesienny urlop.

📢 Zabójcze komary w popularnej europejskiej stolicy. Czy owady odstraszą turystów? Komary tygrysie rozprzestrzeniają się po Europie. Tropikalne owady migrują coraz bardziej na północ, powodując wzrost liczby zachorowań m.in. na dengę. Z problemem boryka się jedna z najpopularniejszych stolic w Europie. Czy przez komary miasto przestaną odwiedzać turyści?

📢 Z Windowsa znika popularny program, z którego korzystał każdy. Dlaczego? Zobacz, czym zastąpić tę aplikację Microsoft Windows to zdecydowany lider na rynku systemów operacyjnych. Oferuje on wiele programów, dzięki którym praca przy komputerze jest łatwa, prosta i przyjemna. Niestety, firma postanowiła zakończyć wsparcie dla jednego z najpopularniejszych i najstarszych edytorów tekstowych – WordPada. Dlaczego Microsoft podjął taką decyzję? Zobacz, czym można zastąpić aplikację WordPad. 📢 O historii i działalności Kół Gospodyń Wiejskich (artykuł) Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z tych organizacji społecznych, których działalność jest wielopokoleniowa. Cenne receptury, złote rady, przedsiębiorczość i działanie na rzecz lokalnej społeczności. Te przymioty charakteryzują kobiety, które spotykają się, aby w mądry sposób wykorzystać to, co daje nam natura i inicjować przedsięwzięcia wspierające miejscową społeczność. Pierwsze wzmianki o istnieniu tej formy organizacji społeczno-zawodowych w Polsce datuje się na lata 70. XIX wieku. Od tego czasu minęło blisko 150 lat. Dawniej KGW były nieodłącznym elementem niemalże każdej polskiej wsi – a jak jest teraz?

📢 Pierwszy Festiwal Ogniowy na Zamku w Działdowie rozpalił nocne niebo! (WIDEO I ZDJĘCIA) W sobotę, 2 września 2023 roku, o godzinie 21:00, miasto Działdowo stanęło w płomieniach kreatywności i sztuki podczas pierwszego Festiwalu Ogniowego na Zamku. To wydarzenie, zorganizowane przez Grupę Artystyczną IGNIS, przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz gości z różnych miejsc. Cała impreza odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Działdowo, Grzegorza Mrowińskiego.

📢 Elbląg. Znamy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 34 O godzinie 13.00, pod Bramą Targową w Elblągu odbyła się oficjalna prezentacja kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 34. Znamy już nazwiska polityków, którzy wystartują do wyborów. 📢 IFA 2023 - Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej i sprzętu AGD wystartowały To chyba najstarsze targi elektroniki użytkowej i sprzętu AGD na świecie. IFA od wielu lat jest miejscem prezentacji nowych, innowacyjnych rozwiązań. Wśród wystawców coraz istotniejszą rolę odgrywają producenci AGD, którzy prezentują technologicznie zaawansowane urządzenia sterowane z poziomu smartfona czy wspierane przez sztuczną inteligencję.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Tak będzie wyglądać nauka. Na co muszą przygotować się uczniowie i nauczyciele? 4 września uczniowie i nauczyciele rozpoczynają nowy rok szkolny 2023/2024. W tym roku szkolnym do szkół podstawowych i średnich uczęszczało będzie ponad 4 miliony uczniów. Laptopy dla uczniów klas IV szkół podstawowych, wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzenie, mLegitymacje dla wszystkich uczniów i testy sprawności fizycznej - to tylko wybrane zmiany, które zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym 2023/2024. Co jeszcze czeka w nadchodzącym roku szkolnym uczniów i nauczycieli? 📢 Prasówka z całego tygodnia 3.09.2023 w Nidzicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nidzicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przegląd prasy z sierpnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nidzicy?”?

