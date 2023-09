Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Nidzicy. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nidzicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Premier Morawiecki w Ełku: "Polska była bezbronna za rządów Tuska"”?

Przegląd tygodnia: Nidzica, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Premier Morawiecki w Ełku: "Polska była bezbronna za rządów Tuska" "To był taki rząd, który nie dbał o bezpieczeństwo Polaków. Oni tańczyli tak, jak im zagrali z Berlina, albo z Brukseli. Nie pozwolimy, Herr Tusk, byście rozebrali zaporę na granicy z Białorusią. Władza liberałów Tuska była zła. Sam Tusk był jak złodziej: nic wam nie da, a wam zabierze. Strzeżcie się go, bo ten farbowany lis chce wrócić do władzy, by zwykłym ludziom żyło się gorzej. On rządzi dla elit. Dla bogatych i dla tych z zagranicy: dla Niemców, dla Berlina, dla Brukseli!"

W wymownych słowach zwrócił się do zebranych na sali premier Mateusz Morawiecki, podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Ełku. 📢 Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Ełku [WIDEO] W piątek, 15 września premier Mateusz Morawiecki odwiedził Ełk. Hasłem spotkania było "Porozmawiajmy o naszej wspólnej przyszłości".

📢 Kolejne, duże pieniądze na drogi w powiecie nidzickim (wideo) Relacja z przekazania promes na remonty dróg w powiecie nidzickim. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki, przekazał kolejne dofinansowanie na tak potrzebne, polepszenie infrastruktury drogowej powiatu.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Nidzica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nidzicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Historia dożynkowego wieńca. Skąd wziął się taki zwyczaj? Jak powstaje dożynkowy wieniec? W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec?

📢 Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość – najważniejsze informacje „Trzeba mieć świadomość, że napływające do Europy setki tysięcy imigrantów z północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu to naturalne zaplecze dla islamskich terrorystów. W konsekwencji w europejskich miastach dochodzi do takich zamachów terrorystycznych jak ostatnio w Barcelonie.(…) W naszym stanowisku podkreślamy, że polityka bezpieczeństwa jest polityką narodową, a nie polityką wspólnotową. Bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego”. (Mariusz Błaszczak: Konferencja prasowa z dnia 6 września 2017 r.) 📢 Jarosław Kaczyński w Elblągu: "Wybór między bezpieczeństwem, a tymi, którzy go nie chcą" Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Elbląga. Na spotkaniu zorganizowanym w hali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych prezes PiS mówił o nadchodzących wyborach parlamentarnych, polityce społecznej i bezpieczeństwie Polski.

📢 Nidzica dostanie 6 milionów złotych na budowę sali gimnastycznej (WIDEO) Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska ogłosiła w Nidzicy, że szkoła podstawowa imienia Kopernika otrzyma ponad 6 milionów złotych na budowę sali gimnastycznej. 📢 Chcesz wyglądać stylowo i elegancko? Tych 9 popularnych błędów lepiej unikaj, tworząc jesienne stylizacje Jesień to niewątpliwie czas pełen możliwości modowych. Pojawiają się nowe trendy, które warto testować i się nimi bawić, a sklepy oferują asortyment, któremu niekiedy trudno się oprzeć. Ciepłe sweterki, dzianinowe sukienki, płaszcze, botki... Jak stworzyć z nich stylowe zestawy, a jednocześnie uniknąć modowej wpadki? Przedstawiamy 9 popularnych błędów modowych popełnianych jesienią. 📢 Dr. Zbigniew Purpurowicz zaprasza na bezpłatne badania prostaty w Szczytnie (wideo) Dr. n. med. Zbigniew Purpurowicz, ceniony ordynator Oddziału Urologii Szpitala Miejskiego w Olsztynie, zaprasza mężczyzn na wyjątkowy cykl bezpłatnych badań prostaty, które można porównać do troski o cenny skarb życia. Najbliższa okazja do skorzystania z tych bezcennych badań odbędzie się już w najbliższą sobotę, 16 września 2023, w przychodni przy ul. Kolberga 8 w Szczytnie, w godzinach od 10:00 do 14:00.

📢 Zapraszamy na Trening Charytatywny i Nordic Walking - Wspieramy Majkę! 15 września 2023 roku o godzinie 18:30 na przystani kajakowej w Mszanowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - Trening Charytatywny oraz Nordic Walking pod hasłem "Wspieramy Majkę". To inicjatywa, która nie tylko pomoże rozwinąć naszą aktywność fizyczną, ale przede wszystkim wesprze młodą dziewczynkę - Majkę, w jej walce z białaczką. Wydarzenie jest częścią trzydniowej akcji charytatywnej, która pomoże jej w finansowaniu kosztownego leczenia. 📢 Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Nidzicy. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nidzicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak żyje się emerytom w Polsce? sonda ”?

📢 Czytali w całej Polsce "Nad Niemnem" W sobotę, 9 września, Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie dołączyła do ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". Wydarzenie odbyło się w Plenerowej Czytelni przy Bibliotece, przyciągając miłośników literatury. Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania było arcydzieło Elizy Orzeszkowej, "Nad Niemnem". To wyjątkowy moment, kiedy cała Polska łączy się w miłości do książek i czytania.

